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Укрзализныця назначила себе нового временного руководителя

10.04.20 14:10 , Интерфакс-Украина
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Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник на рынке.

Решение о назначении должен утвердить Кабинет министров.

И.Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци", возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого, с июня 2018 года, он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 годах И.Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах – руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что временно исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время.

Напомним, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

МинПром

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