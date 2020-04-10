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Министры финансов ЕС утвердили план поддержки экономики на 540 млрд евро

10.04.20 13:20 , Рейтер
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Министры финансов Евросоюза согласовали в четверг план поддержки пострадавших от коронавируса экономик блока на общую сумму 540 млрд евро, но оставили открытым вопрос о финансировании восстановления ЕС, скатывающегося в глубокую рецессию.

В соглашении не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления: на этом настаивали Италия, Франция и Испания, в то время как Германия, Нидерланды, Финляндия и Австрия были против.

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену сказал, что 100 млрд евро будут направлены на схему субсидирования зарплат, чтобы компании могли сокращать часы работы, но не персонал.

Европейский инвестиционный банк усилит кредитование компаний в рамках программы на 200 млрд евро, а фонд Европейского стабилизационного механизма предоставит дешевые займы правительствам на общую сумму 240 млрд евро, сказал М.Сентену.

После принятия нового плана, который в ближайшие дни должны одобрить лидеры ЕС, совокупный размер фискальных мер блока в ответ на эпидемию коронавируса достиг 3,2 трлн евро (3,5 трлн долл.) - мирового максимума.

МинПром

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