Банковский законопроект должен соответствовать интересам Украины Финальная редакция "банковского законопроекта" должна прежде всего соответствовать интересам Украины. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



"Вчера во время дискуссии на телеканале "Эспрессо" мой коллега Марьян Заблоцкий сообщил, что Международный валютный фонд настаивает на принятии банковского законопроекта в редакции первого чтения, а затем любые правки в него нецелесообразны. Конечно, 16 с лишним тысяч поправок - это без крошки сомнения бессмыслица и чушь. Впрочем, определенная часть из них все же заслуживает внимания, а отдельные стоит учесть обязательно", - уверена она.



Нардеп напомнила, что принятие этого законопроекта является одним из условий для разблокирования сотрудничества с Международным валютным фондом. На данный момент Украина нуждается в средствах МВФ, ведь не может привлекать достаточные объемы финансирования на мировых рынках из-за кризиса.



"Впрочем, я убеждена, что окончательная редакция законопроекта должна соответствовать прежде всего интересам Украины. Именно поэтому диалог с Фондом необходимо продолжать", - считает политик.



По мнению В.Гриб, законопроект в редакции первого чтения не является совершенным. В нынешнем виде он значительно усиливает влияние НБУ на деятельность банков, фактически предоставляет ему неограниченные полномочия. "Где гарантии, что будущие руководители НБУ будут кристально порядочными? Нет такой гарантии. Поэтому законопроект должен иметь предохранители. Один из таких предохранителей содержит моя правка. Она позволит защитить банки от незаконных решений НБУ. Я считаю неправильным лишать владельцев банков всех инструментов защиты своих прав в случае принятия Нацбанком незаконных решений. При этом безусловно НБУ должен влиять на недобросовестные банки", - отметила она.



Нардеп выразила уверенность, что МВФ готов к конструктивному диалогу и в итоге пойдет на встречу, если поймет целесообразность принятия тех или иных поправок. "Стоит только начать дискуссию. Считаю, что с МВФ вполне возможно достичь консенсуса", - подчеркнула В.Гриб.



МинПром



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