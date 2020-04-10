Власть должна ослабить фискальное давление на бизнес - мнение Фискальное давление на бизнес нужно ослабить и не только на период карантина. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Не устану повторять: в условиях пандемии и экономического кризиса государство обязано оказать бизнесу максимальную поддержку. Коронавирус рано или поздно отступит, а вот что он оставит после себя – большой вопрос. Уже сейчас понятно, что фискальное давление нужно ослабить. Причем не только на период карантина. 20 лет деньги предприятий уходят в конвертационные центры, вместо того, чтобы поступать в бюджет. Это абсолютно ненормально", - заявил народный депутат.



М.Магомедов отметил, что сегодня только крупный бизнес имеет возможность работать «по-белому», практически весь малый и средний работает в тени. По его мнению, в стране нужно создавать условия, чтобы весь бизнес платил налоги и после этого смог еще и выживать.



"Вот только уже много лет Налоговый кодекс лишь ужесточают. Еще раз повторяю - пандемия коронавируса рано или поздно закончится. И лишь только от нас зависит, в каком состоянии из нее выйдет страна", - подчеркнул политик.



М.Магомедов напомнил, что еще до начала пандемии, власть пыталась давить на металлургов фискально, не обращая внимания на рецессию. "Единственное, к чему это приведет – так это к коллапсу всей отечественной металлургии", - уверен он.



"Сейчас нужно думать совершенно о другом – как сохранить рабочие места, как выжить украинской металлургии? Ответ прост: нужно развивать внутреннее потребление, принимать государственные программы поддержки «оборонки», дорожного строительства и машиностроения. Сейчас и перед государством, и перед бизнесом – малым, средним и крупным – стоит общий вопрос – вопрос выживания. И стремится к этому нужно сообща, помогая друг друга, а не ставя палки в колеса", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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