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Спотовые цены на газ в Европе обновили минимум

10.04.20 13:30 , Интерфакс
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Спотовые цены на газ в Европе в середине недели переломили угадывавшуюся тенденцию осторожного роста на фоне начала закачки в хранилища и показали новый минимум.

По итогам торгов в среду на британской National Balancing Point (NBP) газ с поставкой в четверг стоил $67,5 за тысячу кубометров (15,45 пенсов за терм). На главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в четверг стоит 79,33 долл. за тысячу кубов (7,05 евро за МВт ч).

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа в европейскую систему через терминалы СПГ за первые семь дней апреля 2020 года сократилось на 6% по сравнению с теми же днями 2019 года, при том, что в марте поступление СПГ в Европу выросло на 9,6%. А запасы СПГ на терминалах за первую неделю апреля - наоборот увеличились на 5%.

Если этот тренд сохранится, что апрель может стать первым месяцем с зимы 2018 года, когда поставки СПГ на континент снизились (при том, что за 2019 год они показали рост в два раза).

Говоря о падении цен, аналитики Wood Mackenzie отмечают, что спрос на газ упал слишком быстро, и пока сторона предложения не успела на него отреагировать.

Также аналитики сообщают, что эпидемия коронавируса создает проблемы для перевозчиков СПГ. Ограничения на поездки и требования санитарной безопасности приводят к тому, что большинство танкеров не могут сменить команду.

Wood Mackenzie наблюдает значительное увеличение времени нахождения грузов в пути, которое началось в марте и получает дальнейшее развитие в апреле. Эксперты отмечают, что возможна такая мера (хоть и крайняя) - хранить СПГ на газовозе - как один из способов решения проблемы перенасыщенного рынка.

В пятницу 3 апреля началась закачка газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Минимальный уровень газа в хранилищах за сезон составил 54,02% по сравнению с 40,51% в 2019 г. и 18,6% в 2018 году. Сейчас в хранилищах находится на 16 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом сезоне. Нерастраченный за теплую зиму газ в хранилищах снизит спрос в период обновления запасов в ПХГ.

МинПром

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