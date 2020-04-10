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Коронавирус обвалил цены производителей в Китае до максимума за 5 месяцев

10.04.20 13:05 , Рейтер
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Цены производителей в Китае в марте снизились максимально за пять месяцев, при этом дефляция ускорилась и, вероятно, продолжит углубляться в ближайшие месяцы из-за последствий вспышки коронавируса, пишет Рейтер.

Вторая по величине экономика мира пытается возобновить деятельность после фактической остановки для сдерживания пандемии, которая серьезно ограничила деловую активность, товарооборот и повседневную жизнь людей.

Индекс цен производителей в Китае снизился в марте на 1,5% в годовом исчислении, показав наибольший спад с октября прошлого года, согласно опубликованным в пятницу данным Национального бюро статистики КНР. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали снижения на 1,1%. В феврале показатель упал на 0,4%.

"Проблема наличия большего предложения, чем спроса, и устойчиво низких цен на нефть усилит дефляционное давление", - сказал Ян Юэй из Southwest Securities.

Аналитики ожидают глубокого экономического спада в Китае в первом квартале и становятся все более пессимистичными в отношении перспектив страны на 2020 год в связи с масштабными глобальными последствиями пандемии.

Индекс потребительских цен в Китае в марте вырос на 4,3% в годовом выражении. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста на 4,8%, в феврале подъем составил 5,2%.

МинПром

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