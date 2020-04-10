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В первом квартале Ривнеазот почти на треть увеличил объемы производства

10.04.20 12:37
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За І квартал 2020 года ЧАО "Ривнеазот" произвело 202,1 тыс. тонн минеральных удобрений, сообщает пресс-служба Group DF

В частности, аммиачной селитры выпущено 149,5 тыс. тонн, известково-аммиачной селитры – 42,8 тыс. тонн, аммиака водного технического – 9,8 тыс.тонн. Предприятие также произвело 91,8 тыс. тонн технического аммиака и 144,4 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"В первом квартале, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объемы производства возросли почти на треть. Больше всего увеличилось производство аммиака (+350%). Также возросли и объемы продукцтов переработки аммиака – аммиачной селитры (+2%) и аммиачной воды (+166%). Базовых причин такого роста несколько. Первая – это действующее эмбарго на ввоз российских удобрений на территорию Украины. Заградительные меры частично сработали. Вторая, и основная причина – предприятие было полностью обеспечено газом по приемлемым ценам в зимний период. Третья – постепенно растет спрос на минудобрения. Многие наши клиенты реально увеличивают объемы внесения удобрений на гектар", – прокомментировал председатель правления ЧАО "Ривнеазот" Михаил Заблуда.

Напомним, в 2019 году ЧАО "Ривнеазот" произвело 843 тыс. тонн удобрений. Из них – 587 тыс. тонн аммиачной селитры, известково-аммиачной селитры -211 тыс. тонн, 35 тыс. тонн аммиака водного технического. Также предприятие выпустило аммиака технического – 292 тыс. тонн, 604 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, 148,3 тонн азота жидкого, 8,1 тонн кислорода технического.

МинПром

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