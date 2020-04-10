Хмельницкая АЭС подключила к энергосети блок №1 10 апреля 2020 года в 01:26 после продления срока эксплуатации и восстановления турбогенератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. Ведется нагрузка реакторной установки до номинальной мощности в соответствии с графиком.



При переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было, сообщает пресс-служба Энергоатома.



Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Как сообщалось, 25 июля 2019 года НАЭК "Энергоатом" получил лицензию на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №1 Хмельницкой АЭС после того, как 18 июля 2019 года Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования утвердила Заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС и установила дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока - 13 декабря 2028 года.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



