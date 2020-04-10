Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Боинг может сократить каждого десятого сотрудника

10.04.20 11:42 , Интерфакс
печать
размер текста:

Американский авиастроительный концерн Boeing Co может сократить примерно 10% персонала, чтобы урезать затраты на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Boeing предлагает сотрудникам досрочный выход на пенсию и программы выплат в случае добровольного увольнения, но также может пойти и на увольнение сотрудников в недобровольном порядке.

Сокращение рабочих мест, вероятно, коснется преимущественно сферы производства коммерческих самолетов, говорят источники. Это подразделение испытывает серьезные проблемы, поскольку авиакомпании были вынуждены резко сократить операции в связи с пандемией.

Никаких решений пока не принято, и сокращение 10% персонала является лишь одним из рассматриваемых руководством Boeing сценариев, отмечают источники.

Авиаконцерн объявил о планах сокращения рабочих мест на прошлой неделе, однако не привел конкретных данных о масштабе увольнений. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 тыс., из них почти 65 тыс. человек заняты созданием коммерческих самолетов, и еще 25 тыс. задействованы в подразделении, поставляющем авиационные детали, а также различные услуги авиакомпаниям.

Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:03
В Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газа
16:44
ДТЭК Энерго может приостановить работу Павлоградугля
16:18
Некоторые АЗС опустили цены на дизель ниже 20 грн/литр
16:11
Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи
15:56
Южно-Украинская АЭС отключила от энергосети блок №1
15:38
В Раде предложили увеличить потолок госдолга на 340 млрд грн
15:25
Угольная отрасль в Украине может исчезнуть – профсоюз
15:08
Liberty Steel приостановила работу на заводе в городе Ротерем
15:01
Американцев ждет рекордная безработица со времен Великой депрессии
14:47
Кабмин опубликовал состав Совета по вопросам экономического развития
14:41
Украина сократила экспорт и импорт товаров
14:27
Цена нефти будет зависеть от уступчивости Мексики
14:10
Укрзализныця назначила себе нового временного руководителя
13:52
Банковский законопроект должен соответствовать интересам Украины
13:46
Власть должна ослабить фискальное давление на бизнес - мнение
13:30
Спотовые цены на газ в Европе обновили минимум
13:20
Министры финансов ЕС утвердили план поддержки экономики на 540 млрд евро
13:05
Коронавирус обвалил цены производителей в Китае до максимума за 5 месяцев
12:47
Нефть дешевеет, несмотря на договоренности ОПЕК+
12:37
В первом квартале Ривнеазот почти на треть увеличил объемы производства
09.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!