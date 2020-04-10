Боинг может сократить каждого десятого сотрудника Американский авиастроительный концерн Boeing Co может сократить примерно 10% персонала, чтобы урезать затраты на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



По словам источников, Boeing предлагает сотрудникам досрочный выход на пенсию и программы выплат в случае добровольного увольнения, но также может пойти и на увольнение сотрудников в недобровольном порядке.



Сокращение рабочих мест, вероятно, коснется преимущественно сферы производства коммерческих самолетов, говорят источники. Это подразделение испытывает серьезные проблемы, поскольку авиакомпании были вынуждены резко сократить операции в связи с пандемией.



Никаких решений пока не принято, и сокращение 10% персонала является лишь одним из рассматриваемых руководством Boeing сценариев, отмечают источники.



Авиаконцерн объявил о планах сокращения рабочих мест на прошлой неделе, однако не привел конкретных данных о масштабе увольнений. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 тыс., из них почти 65 тыс. человек заняты созданием коммерческих самолетов, и еще 25 тыс. задействованы в подразделении, поставляющем авиационные детали, а также различные услуги авиакомпаниям.



Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



