YASNO помог бюджетникам сэкономить на отоплении 4,7 млн грн Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил "под ключ" модернизацию систем отопления 27 учреждений бюджетной сферы, повысив их энергоэффективность в среднем на 40%.



Как отмечается в сообщении компании, выполненные мероприятия создали комфортную температуру в садиках, школах, больницах, поликлиниках. В отопительный сезон 2019-20 гг они смогли сэкономить более 2,5 тыс. Гкал тепловой энергии и 20 тыс. куб м природного газа на сумму почти 4,7 млн грн.



В этом году отопительный сезон закончился на неделю раньше обычного. Это связано не только с теплой погодой. Процесс отключения теплоснабжения в школах и садиках ускорил карантин и необходимость экономии средств.



Системы отопления в 10 садиках и школах были модернизированы в 2018 году. В отопительном сезоне 2019-20 гг компания YASNO повысила энергоэффективность еще 17 зданий садиков, школ, больниц и поликлиник в Киеве и Запорожье, а также в Киевской (Бровары, Сквира) и в Донецкой областях (Бахмут, Покровск, Соледар). Работы были реализованы по заказу отделов образования городов, самих лечебных учреждений и объединений территориальных громад (ОТГ) в рамках энергосервисных контрактов.



Специалисты YASNO выполнили работы "под ключ": провели аудит, рассчитали энергозатраты и экономию. Тепломодернизация включала работы: от промывки системы отопления, утепления окон и фасадов, до частичной замены инженерных коммуникаций, установки датчиков температуры в помещениях здания, автоматизацию теплового пункта в зависимости от температуры внешней среды, времени суток и дней недели.



"Инвестируя средства, повышая энергоэффективность объектов, мы создаем возможность для бюджетных организаций экономить на энергоресурсах и платить за коммунальные услуги значительно меньше. Расчеты по проектам подтвердились, и плановая экономия тепла и средств обеспечена. Но главное, что теперь детям, пациентам, персоналу, посетителям в этих помещениях тепло: средняя температура зимой плюс 18-22 градусов. Всем, кто хочет уменьшить расходы и счета за коммунальные слуги, стоит уже сейчас обращаться за помощью к специалистам. Механизм энергосервиса заключается в том, что ЭСКО-компания вкладывает средства в энергоэффективные проекты клиентов и выполняет их «под ключ», гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов. Если экономия достигнута, то в течение нескольких лет клиент оплачивает услугу энергосервиса из части сэкономленных средств", — рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.



МинПром



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