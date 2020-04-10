Украина нарастила экспорт кокса в 2,6 раза Украина в январе-марте текущего года увеличила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,308 тыс. тонн. Об этом сообщает Интерфакс.



Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период увеличился на 25,7% - до 836 тыс. долл.



При этом экспорт осуществлялся в Словакию (86,02% поставок в денежном выражении) и Польшу (13,98%).



Украина в первом квартале 2020 года импортировала 35,402 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 87,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В денежном выражении импорт снизился на 90,2% - до 8,491 млн долл. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (65,25% поставок в денежном выражении), Польши (19,53%) и Венгрии (11,75%).



Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 43,6% по сравнению с 2018 годом - до 14,421 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 59,8% - до 2,715 млн долл. При этом основной экспорт осуществлялся в Беларусь (23,78% поставок в денежном выражении), Молдову (19,48%) и Румынию (17,67).



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