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Укрнафта и Нафтогаз продлили мировое соглашение о спорном газе до августа

10.04.20 11:14 , Интерфакс-Украина
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Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" согласовал продление до 1 августа 2020 года выполнения с НАК "Нафтогаз Украины" договора купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Согласно сообщению "Укрнафты" в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение НС компании принял на заседании 9 апреля.

"Дано согласие на заключение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" дополнительного соглашения к договору от 14.03.2020 №14/43/20, которое меняет условия договора в части продления сроков выполнения условий договора до 1 августа 2020 года, и вносит дополнения в договор от 14.03.2020 №14/43/20 об отказе "Укрнафты" до момента выполнения условий этого договора от своего права отказа от договора, предусмотренного договором №1 купли-продажи (поставки) природного газа от 31.01.2020 года", - говорится в сообщении.

МинПром

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