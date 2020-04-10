Укрнафта и Нафтогаз продлили мировое соглашение о спорном газе до августа

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" согласовал продление до 1 августа 2020 года выполнения с НАК "Нафтогаз Украины" договора купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м в подземных хранилищах газа (ПХГ).
Согласно сообщению "Укрнафты" в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение НС компании принял на заседании 9 апреля.
"Дано согласие на заключение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" дополнительного соглашения к договору от 14.03.2020 №14/43/20, которое меняет условия договора в части продления сроков выполнения условий договора до 1 августа 2020 года, и вносит дополнения в договор от 14.03.2020 №14/43/20 об отказе "Укрнафты" до момента выполнения условий этого договора от своего права отказа от договора, предусмотренного договором №1 купли-продажи (поставки) природного газа от 31.01.2020 года", - говорится в сообщении.