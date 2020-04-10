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Китай снизил выпуск нержавеющей стали

10.04.20 10:45 , Металлоснабжение и сбыт
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По оценкам китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в марте 2020 г. объем выплавки нержавеющей стали в стране составил 2,03 млн. т. Это на 13,1% превышает февральский уровень, но на 13,2% меньше, чем в марте 2019 г.

Как отмечает SMM, наибольшую устойчивость проявил сектор производства стали 400-й серии. Выпуск этой продукции сократился только на 2,3% по сравнению с мартом прошлого года до 372 тыс. т, тогда как наиболее распространенной стали 300-й серии было произведено 1,01 млн т, на 12,4% меньше, чем год назад.

В целом китайские металлургические компании планируют на апрель расширение производства нержавеющей стали до около 2,16 млн. т. Но этот показатель может измениться в сторону понижения. Ряд предприятий заявляют, что загрузка мощностей будет зависеть от текущего спроса на металл.

На китайском рынке нержавеющей стали в настоящее время наблюдается спад. Как ожидается, объем экспорта в апреле упадет из-за карантина и экономического кризиса, а в самом Китае серьезной проблемой остаются избыточные складские запасы.

МинПром

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