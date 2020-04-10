Восстановление спроса подстегнуло цены на руду в Китае Фьючерсы на железную руду в Китае подскочили в четверг на фоне восстановления спроса, так как запасы стали снова сократились на этой неделе, в то время как восстановление прибыли на металлургических заводах привело к росту закупок сталеплавильного сырья, передает Reuters.



Самые продаваемые фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже с поставкой в сентябре подорожали на 3,3% до 598 юаней (84,64 долл.) за тонну. В начале дня он вырос на 3,8%.



Между тем, майские фьючерсные контракты подорожали на 3,9% до 668 юаней за тонну, максимум за две недели.



Повышение сентябрьского контракта произошло из-за того, что цены сузились из-за восстановления прибыли на сталелитейных заводах, считает Чжуо Гуйцю, аналитик Jinrui Futures.



По данным Jinrui Futures, по состоянию на 8 апреля маржа прибыли на арматуру в северном Китае достигла 500 юаней за тонну по сравнению с падением до 34 юаней за тонну в прошлом месяце.



"Цена майского контракта подскочила ближе к спотовой цене, так как он скоро должен быть доставлен", - сказал Чжуо, отметив, что спотовая цена на железную руду составляет около 674 юаней за тонну.



Кроме того, очередное еженедельное снижение запасов стали, которыми занимались трейдеры, также стимулировало спрос на стальную продукцию и сырье.



Запасы стали в Китае упали на 4,6% за неделю до 22,4 млн тонн по состоянию на четверг, свидетельствуют данные, предоставленные консалтинговой компанией Mysteel.



МинПром



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