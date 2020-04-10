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Французская Eramet остановила строительство литиевого завода в Южной Америке

10.04.20 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Французская компания Eramet сообщила о прекращении строительства завода Centenario по производству карбоната лития в Аргентине из-за падения спроса на литиевую продукцию и высокой неопределенности в мировой экономике вследствие эпидемии коронавируса.

Компания начала проект общей стоимостью почти 600 млн долл. в 2019 г. Предполагалось, что предприятие мощностью 24 тыс. т в год будет введено в эксплуатацию в конце 2021 г.

Eramet заявляет, что убытки, вызванные прекращением строительства, составят 163 млн долл. На месторождении, в то же время, продолжит работу пилотный завод, запущенный в начале текущего года. На нем будет продолжаться отработка технологии производства литийионных аккумуляторов.

Резервы месторождения Centenario-Ratones оцениваются примерно в 10 млн т эквивалента карбоната лития, и Eramet считает, что оно по-прежнему сохраняет высокий потенциал. Компания заявляет что в случае улучшения экономических условий может вернуться к проекту.

МинПром

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