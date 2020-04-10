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Казахи готовятся запустить совместное с китайцами СП по производству ТБД

10.04.20 09:03 , МеталлСервис
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Во втором квартале 2020 года в индустриальной зоне Алатауского района Алматы будет введено в эксплуатацию металлургическое предприятие, строительство которого ведётся с участием китайских инвестиций.

Специализация завода - производство сварных труб большого диаметра, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Казахстан.

Проектная мощность предприятия на начальном этапе - 0,1 млн. тонн. Впоследствии планируется расширение производства до 0,15 млн. тонн в год. Первая линия станет выпускать спиральношовные трубы. В дальнейшем предполагается запуск линии прямошовных ТБД. Проектом предусмотрено производство трубной продукции диаметром от 355 до 1420 мм длиной от 8 до 12,5 м из высокопрочной стали класса X80, Х100. Стенки труб будут иметь толщину от 6,4 до 25,4 мм.

"Строительство высокотехнологичного завода позволит на 70% обеспечить импортозамещение ввозимой в Казахстан трубной продукции. Для реализации данного проекта было создано казахстанско-китайское совместное предприятие Asia Steel Pipe Corporation. Выбор Алматы в качестве площадки под трубный завод обусловлен логистикой и близостью к металлургическим заводам в западном Китае - основным поставщикам стальных рулонов", - говорится в сообщении.

МинПром

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