Власти Франции увеличат пакет помощи предприятиям до 100 млрд евро Правительство Франции в четверг объявило об увеличении пакета помощи предприятиям в связи с ситуацией вокруг коронавируса, сообщают французские СМИ.



На поддержку компаний будет выделено не 45 млрд евро, как планировалось изначально, а 100 млрд евро.



"Мы увеличим это с 45 млрд евро до 100 млрд", - сказал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.



Кроме того, отдельно в этом году планируется выделить 7 млрд евро на укрепление системы здравоохранения, вместо предусмотренных ранее 2 млрд евро.



Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.



О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.



При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.



По последним данным, во Франции с начала вспышки нового типа коронавируса зарегистрировано около 110 тыс. случаев заражения. Более 10 тыс. человек скончались, 21 тыс. выздоровели.



МинПром

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