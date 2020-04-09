Ущерб для мировой экономики из-за пандемии оценивается более чем в 5 трлн долл. Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем 5 трлн долларов роста в течение следующих двух лет, что превышает годовой объем производства Японии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-стрит.



Отмечается, что мир сейчас входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как по требованию властей закрылась большая часть бизнеса, а люди остаются дома.



Хотя спад, по прогнозам, будет недолгим, экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.



Это примерно такой же временной промежуток, как и последствия глобального финансового кризиса чуть больше десяти лет назад, хотя восстановление может оказаться еще более медленным, чем предсказывают экономисты.



Отмечается, что перед политиками сейчас стоит сверхзадача - как не открыть свои экономики слишком рано и тем самым позволить вирусу вернуться.



"Траектория имеет огромное значение", - сказала Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc., которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно 5 трлн долларов. "Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году", - сказала она.



Экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают потерянный объем производства в 5,5 трлн долл., или почти 8% ВВП, до конца следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.



Напомним, валовой внутренний продукт Франции упал примерно на 6% в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.



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