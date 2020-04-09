Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ущерб для мировой экономики из-за пандемии оценивается более чем в 5 трлн долл.

09.04.20 17:41 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем 5 трлн долларов роста в течение следующих двух лет, что превышает годовой объем производства Японии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-стрит.

Отмечается, что мир сейчас входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как по требованию властей закрылась большая часть бизнеса, а люди остаются дома.

Хотя спад, по прогнозам, будет недолгим, экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.

Это примерно такой же временной промежуток, как и последствия глобального финансового кризиса чуть больше десяти лет назад, хотя восстановление может оказаться еще более медленным, чем предсказывают экономисты.

Отмечается, что перед политиками сейчас стоит сверхзадача - как не открыть свои экономики слишком рано и тем самым позволить вирусу вернуться.

"Траектория имеет огромное значение", - сказала Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc., которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно 5 трлн долларов. "Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году", - сказала она.

Экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают потерянный объем производства в 5,5 трлн долл., или почти 8% ВВП, до конца следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.

Напомним, валовой внутренний продукт Франции упал примерно на 6% в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:20
ФРС вольет в экономику США еще 2,5 трлн долл.
17:00
Американский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавируса
16:47
Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Запорожской области 30 тыс тестов на коронавирус
16:40
В Украине опять зафиксирована инфляция
16:32
В Украине продолжает дешеветь автогаз
16:16
Таиланд начал антидемпинг против белой жести из Китая
16:00
Из-за пандемии может исчезнуть половина авиакомпаний в мире
15:45
Неплатежи грозят энергетике коллапсом
15:35
МВФ прогнозирует самый масштабный кризис за столетие
15:27
Из Польши в Украину вернулось более 140 тыс. заробитчан
15:10
G20 создаст комитет для мониторинга нефтяного рынка
14:50
SAIL и Tata Steel вдвое сократили производство
14:35
В Украину идет очередной танкер с нефтью для Беларуси
14:23
Рада согласовала основные статьи бюджета – Шмыгаль
14:10
По всему миру резко выросло число безработных
14:03
Метинвест взял кредит для покупки гидравлической моталки на ММК им Ильича
13:37
В первом квартале порт Ника-Тера увеличил перевалку на 1,5%
13:15
Американские нефтяные компании уже сократили добычу – Трамп
13:04
Совет по вопросам экономразвития должен заняться промышленностью
13:00
Worldsteel отложила публикацию прогноза по стали из-за COVID-19
08.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!