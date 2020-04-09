Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Запорожской области 30 тыс тестов на коронавирус 9 апреля 2020 года медицинские учреждения Запорожской области получили от Фонда Рината Ахметова и Метинвеста 30 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МК "Запорожсталь".



Передача тестов состоялась на базе областного перинатального центра, затем тесты будут распределены региональным антикризисным штабом борьбы с коронавирусной инфекцией между медиками Запорожья, Бердянска, Токмака, Днепрорудного, а также 35 районных центров и сел Запорожского региона.



Генеральный директор ПАО "Запорожсталь" группы Метинвест Александр Мироненко выразил уверенность, что тесты помогут остановить распространение COVID-19 в Запорожской области: "Переданные Фондом Рината Ахметова и Метинвестом экспресс-тесты поступят в 100 медицинских учреждений всей Запорожской области. Уверен, это одна из самых действенных мер в системной борьбе с коронавирусом".



Ранее благотворительные фонды Рината Ахметова и Вадима Новинского уже передавали средства индивидуальной защиты для запорожских медиков. Губернатор Запорожской области Виталий Туринок, получая сертификат Фонда Рината Ахметова на 30 000 экспресс-тестов для медицинских учреждений региона, отметил: "Мы благодарны Фонду Рината Ахметова за своевременную помощь, ведь только в слаженной работе можно достичь результата. Сегодня свои усилия объединили представители власти, бизнеса, благотворители, чтобы вместе противостоять этой пандемии. Эта помощь очень важна для жителей региона и позволит своевременно диагностировать возможное заболевание".



Общий вклад Фонда Рината Ахметова в Стабилизационный фонд, созданный Президентом Украины для борьбы с коронавирусом, составил 300 000 тестов для всей страны. На борьбу с COVID-19 было направлено 300 миллионов гривен.



МинПром



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