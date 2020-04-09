В Украине опять зафиксирована инфляция Потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем выросли на 0,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.



При этом в январе цены выросли на 0,2%, а в феврале была зафиксирована дефляция на 0,3%.



По данным статистического ведомства, с начала 2020 года цены в Украине выросли на 0,7%.



При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.



Продукты питания в Украине за март 2020 года подорожали на 0,4%. Больше всего подорожали фрукты - на 3,9%. В то же время яйца подешевели на 12,3%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - выросли на 12,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8% (в том числе газ подешевел на 11,6%), а горячая вода и отопление подешевели на 5,2%.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



