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В Украине опять зафиксирована инфляция

09.04.20 16:40 , РБК Украина
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Потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем выросли на 0,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

При этом в январе цены выросли на 0,2%, а в феврале была зафиксирована дефляция на 0,3%.

По данным статистического ведомства, с начала 2020 года цены в Украине выросли на 0,7%.

При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Продукты питания в Украине за март 2020 года подорожали на 0,4%. Больше всего подорожали фрукты - на 3,9%. В то же время яйца подешевели на 12,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - выросли на 12,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8% (в том числе газ подешевел на 11,6%), а горячая вода и отопление подешевели на 5,2%.

МинПром

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