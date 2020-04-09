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В Украине продолжает дешеветь автогаз

09.04.20 16:32 , enkorr
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Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 20 коп./л, до 10,05 грн/л, в ряде сетей цены упали ниже 9 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Минимальные цены зафиксированы у "Авантажа" в Чабанах (Киевская обл.) — 7,75 грн/л и у ANP в Чернигове — 8 грн/л. Отметим, что традиционно самые низкие цены газа в сети АЗС группы "Приват" наблюдаются в Житомирской и Винницкой областях, где у сети 36 и 16 газовых модулей соответственно. 9 апреля в этих регионах "Приват" торгует в среднем по 9,25–9,30 грн/л.

В целом по стране 9 апреля "Приват" опустил цены на 30–35 коп./л — до 9,45–9,50 грн/л. ОККО и WOG снизили цены на стелах также на 30–35 грн/л, до 10,90 грн/л. Столичная сеть KLO на стеле опустила цену ниже 10 грн/л.

Дешевеет газ и в региональных сетях: полтавский "Автотранс" опустил среднюю цену на 15 коп./л, харьковский "Родник" на 10 коп./л (см. табл.).

При этом, как сообщают участники рынка, на нелегальных заправках уже замечены ценники в 7,35–7,50 грн/л.

МинПром

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