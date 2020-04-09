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Из-за пандемии может исчезнуть половина авиакомпаний в мире

09.04.20 16:00 , Укринформ
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Мировая авиатранспортная отрасль вследствие пандемии COVID-19 переживает самый глубокий кризис за всю свою историю, и в случае продолжения кризиса до июня свое существование прекратит половина авиакомпаний.

Такой прогноз сделал президент-генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк в интервью France Info. Также он добавил, что пассажирам не будут возмещать стоимость приобретенных билетов, по крайней мере до конца года.

"Мы находимся в совершенно катастрофической ситуации, нам не хватает средств. Во втором квартале отрасль нуждается в средствах в размере $61 млрд. Отрасль пытается выжить, поэтому ей сложно возместить билеты, отмененные из-за COVID-19. Если такие потери будут продолжаться, половина авиакомпаний исчезнет в июне", - сказал он.

По словам главы IATA, по состоянию на апрель, объем возвратов составляет 35 млрд долл. "Решение, которое предлагается, это распределить средства пассажиров, которые отменили свои рейсы. Но этот сценарий запрещен европейскими регламентами и требует возмещения в течение семи дней", - сказал А. де Жуньяк. Поэтому IATA обратилась к европейским институтам с просьбой отменить эти правила и отсрочить возмещение за билеты до конца года.

Кроме того, в условиях падения авиаперевозок на 90%, отрасль ожидают массовые увольнения. "Особенно это касается рабочих мест в условиях падения трафика в Европе. В целом кризис грозит 25 миллионам рабочих мест прямо или косвенно", - отметил глава IATA.

По его словам, потери отрасли в 2020 году сегодня оцениваются в 40%, то есть 250 млрд долл. по сравнению с 2019 годом.

МинПром

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