Неплатежи грозят энергетике коллапсом

Высокий уровень нерасчетов населения и других потребителей электроэнергии в период карантинных мероприятий может привести к дефициту средств по цепочке от поставщиков до генерирующих компаний, как следствие генерация не будет иметь средств для покупки топлива, проведение ремонтов, осуществления выплат персоналу, что в итоге может вести к коллапсу в энергетической отрасли.
Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов, передает РБК-Украина.
"Первыми этот удар почувствуют поставщики универсальных услуг и поставщик "последней надежды", затем - непосредственно производители электроэнергии, которые недополучат средства за товарную продукцию, следовательно, не смогут осуществлять закупку топлива, проводить ремонтные программы, рассчитываться с кредиторами и персоналом. Высокий уровень неуплаты за электроэнергию может привести к коллапсу в отечественной энергетике и экономики страны в целом", - отметили в компании.
В "Донбассэнерго" также считают, что рост неплатежей за электроэнергию будет иметь негативные последствия как для электроэнергетики, так и для смежных отраслей - угледобывающей, железные дороги и др.