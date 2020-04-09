МВФ прогнозирует самый масштабный кризис за столетие Пандемия коронавируса, степень последствий которой пока еще до конца не ясна, уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса почти за столетие, констатирует Международный валютный фонд.



"Мы по-прежнему имеем дело с экстраординарной неопределенностью относительно глубины и продолжительности кризиса. Однако уже понятно, что глобальная экономика покажет резко отрицательные темпы роста в 2020 году, что будет отражено в нашем World Economic Outlook на следующей неделе", - заявила глава фонда Кристалина Георгиева в речи, открывающей традиционные весенние встречи МВФ и Всемирного банка, которые также стали жертвой пандемии и были вынужденно переведены в онлайн-формат.



"По сути дела, мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии", - сказала Георгиева.



В ее речи нет точного прогноза падения мировой экономики в 2020 году. Действующий прогноз был опубликован менее трех месяцев назад, но уже далек от реальности (он предусматривает рост на 3,3% в 2020 г. и 3,4% в 2021 г. по сравнению с 2,9% в 2019 г.).



По словам главы МВФ, если пандемия пойдет на спад во втором полугодии 2020 года, что позволит постепенно свернуть ограничительные меры, в 2021 г. мировую экономику ждет "частичное восстановление". "Но вновь хочу подчеркнуть колоссальную неопределенность вокруг прогноза: он может быть ухудшен в зависимости от множества различных факторов, включая продолжительность пандемии", - сказала Георгиева.



Она озвучила новую оценку оттока средств портфельных инвесторов с развивающихся рынков за последние два месяца - около 100 млрд долл., что, по словам главы МВФ, более чем в три раза больше, чем за такой же период финансового кризиса 2008 г. (всего несколько дней назад она говорила про 90 млрд долл.). Кроме того, страны-экспортеры сырья столкнулись с "двойным ударом" падения цен и спроса, отметила Георгиева.



"Хорошая новость", по ее словам, состоит в том, что правительства разных стран решительно действуют и координируют свою политику в условиях пандемии. Бюджетные меры, принятые всеми государствами мира с момента начала кризиса, МВФ оценивает суммарно в $8 трлн.



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