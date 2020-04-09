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МВФ прогнозирует самый масштабный кризис за столетие

09.04.20 15:35 , Интерфакс-Украина
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Пандемия коронавируса, степень последствий которой пока еще до конца не ясна, уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса почти за столетие, констатирует Международный валютный фонд.

"Мы по-прежнему имеем дело с экстраординарной неопределенностью относительно глубины и продолжительности кризиса. Однако уже понятно, что глобальная экономика покажет резко отрицательные темпы роста в 2020 году, что будет отражено в нашем World Economic Outlook на следующей неделе", - заявила глава фонда Кристалина Георгиева в речи, открывающей традиционные весенние встречи МВФ и Всемирного банка, которые также стали жертвой пандемии и были вынужденно переведены в онлайн-формат.

"По сути дела, мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии", - сказала Георгиева.

В ее речи нет точного прогноза падения мировой экономики в 2020 году. Действующий прогноз был опубликован менее трех месяцев назад, но уже далек от реальности (он предусматривает рост на 3,3% в 2020 г. и 3,4% в 2021 г. по сравнению с 2,9% в 2019 г.).

По словам главы МВФ, если пандемия пойдет на спад во втором полугодии 2020 года, что позволит постепенно свернуть ограничительные меры, в 2021 г. мировую экономику ждет "частичное восстановление". "Но вновь хочу подчеркнуть колоссальную неопределенность вокруг прогноза: он может быть ухудшен в зависимости от множества различных факторов, включая продолжительность пандемии", - сказала Георгиева.

Она озвучила новую оценку оттока средств портфельных инвесторов с развивающихся рынков за последние два месяца - около 100 млрд долл., что, по словам главы МВФ, более чем в три раза больше, чем за такой же период финансового кризиса 2008 г. (всего несколько дней назад она говорила про 90 млрд долл.). Кроме того, страны-экспортеры сырья столкнулись с "двойным ударом" падения цен и спроса, отметила Георгиева.

"Хорошая новость", по ее словам, состоит в том, что правительства разных стран решительно действуют и координируют свою политику в условиях пандемии. Бюджетные меры, принятые всеми государствами мира с момента начала кризиса, МВФ оценивает суммарно в $8 трлн.

МинПром

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