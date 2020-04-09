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G20 создаст комитет для мониторинга нефтяного рынка

09.04.20 15:10 , Интерфакс
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Группа "Большой двадцатки" (G20) планирует создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике, распространенный среди стран-членов организации.

Комитет будет отчитываться перед министрами энергетики G20 "для дальнейшей корректировки действий при необходимости", говорят источники, знакомые с проектом документа.

Состав специальной группы еще обсуждается. В документе конкретно не упоминаются сокращения добычи, о которых, как ожидается, страны ОПЕК и союзники договорятся в четверг.

Стабилизирующие меры могут подразумевать закупку нефти для стратегических запасов крупными потребителями. Текст документа, который должен быть одобрен в ходе видеоконференции в пятницу, еще может измениться.

Саудовская Аравия, председательствующая в G20, организовала виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, назначенную на 10 апреля, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики.

Министры энергетики G20 также будут действовать вместе с приглашенными странами, региональными и международными организациями, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на рынки энергоносителей, говорилось в сообщении организаторов.

В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция. Испания является постоянным гостем. В 2020 году приглашенными участниками G20 являются Египет, Иордания, Сенегал, Сингапур, Швейцария, ОАЭ и Вьетнам.

МинПром

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