G20 создаст комитет для мониторинга нефтяного рынка

Группа "Большой двадцатки" (G20) планирует создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике, распространенный среди стран-членов организации.
Комитет будет отчитываться перед министрами энергетики G20 "для дальнейшей корректировки действий при необходимости", говорят источники, знакомые с проектом документа.
Состав специальной группы еще обсуждается. В документе конкретно не упоминаются сокращения добычи, о которых, как ожидается, страны ОПЕК и союзники договорятся в четверг.
Стабилизирующие меры могут подразумевать закупку нефти для стратегических запасов крупными потребителями. Текст документа, который должен быть одобрен в ходе видеоконференции в пятницу, еще может измениться.
Саудовская Аравия, председательствующая в G20, организовала виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, назначенную на 10 апреля, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики.
Министры энергетики G20 также будут действовать вместе с приглашенными странами, региональными и международными организациями, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на рынки энергоносителей, говорилось в сообщении организаторов.
В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция. Испания является постоянным гостем. В 2020 году приглашенными участниками G20 являются Египет, Иордания, Сенегал, Сингапур, Швейцария, ОАЭ и Вьетнам.