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В Украину идет очередной танкер с нефтью для Беларуси

09.04.20 14:35 , enkorr
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Танкер Aegean Freedom с партией нефти сорта Azeri Light, 90 тыс. т для Мозырского НПЗ прибудет на морской нефтяной терминал Южный" 11 апреля, сообщили enkorr участники рынка. Эту информацию подтвердили в "Укртранснафте".

Судно было загружено 8 апреля в грузинском порту Супса. "В связи со штормом порт Супса был временно закрыт для погрузки. Танкер некоторое время в ожидании стоял на рейде, но 8 апреля ограничения были сняты", — сообщили enkorr один из трейдеров.

Это четвертая танкерная партия нефти, которую Мозырский НПЗ в этом году получит через украинский МНТ "Южный" и первая после урегулирования Беларусью и Россией спора по цене на нефть. До этого три партии 260 тыс. т были разгружены в марте и перекачаны на НПЗ по системе нефтепроводов "Одесса–Броды–Мозырь".

Одна из мартовских партий нефти для Мозырского НПЗ также была поставлена танкером Aegean Freedom. Он же использовался в декабре 2019 г. для поставки азербайджанской нефти в Одессу для "Укртатнафты".

МинПром

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