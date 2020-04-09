Рада согласовала основные статьи бюджета – Шмыгаль Верховная Рада согласовала основные статьи обновленного госбюджета, и соответствующие изменения нардепы могут поддержать на следующей неделе.



Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует Правительственный портал.



В частности, глава правительства остановился на важности скорейшего принятия изменений в госбюджет, ведь это позволит предоставить финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам.



"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в "осбюджет", - отметил Д.Шмыгаль.



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