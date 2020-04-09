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По всему миру резко выросло число безработных

09.04.20 14:10 , Интерфакс
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Безработица резко выросла в марте в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые уже располагают предварительными статданными за прошлый месяц, говорится в сообщении организации.

Однако на текущий момент официальная статистика в большинстве стран покрывает период, предшествовавший моменту шока, с которым столкнулась экономика из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечают в ОЭСР.

В феврале 2020 года безработица в государствах, входящих в ОЭСР, снизилась на 0,1 процентного пункта (п.п.) и составила 5%.

Данные за первые две недели марта в США указали на рост безработицы на 0,9 п.п., до 4,4%. Безработица среди молодых американцев (в возрасте от 16 до 24 лет) увеличилась сразу на 2,6 п.п., до 10,3%.

Во второй половине марта ситуация ухудшилась еще существеннее, поскольку число новых заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило до 6,6 млн человек - это более чем в 20 раз выше, чем за неделю, завершившуюся 14 марта, говорится в сообщении ОЭСР.

Данные по другим странам указывают на столь же масштабное ухудшение ситуации. Так, в Австрии число новых безработных в марте выросло более чем на две трети, в Норвегии - в пять раз.

В феврале безработица в еврозоне снизилась до 7,3% с 7,4%, в Евросоюзе - осталась на уровне 6,5%. В Германии безработица в позапрошлом месяце составила 3,2%, как и в январе, во Франции - опустилась до 8,1% с 8,2%, в Италии - до 9,7% с 9,8%.

МинПром

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