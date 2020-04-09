Совет по вопросам экономразвития должен заняться промышленностью Совет по вопросам экономического развития в первую очередь должен обратить внимание на проблемы промышленности. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Промышленность – это весомая часть экономики Украины. Это львиная доля экспорта. Именно от нее зависит благополучие миллионов украинцев и значительная часть бюджета", - сказал он.



М.Магомедов отметил, что предыдущий год был очень тяжелым для украинских промышленников из-за ухудшения мировой конъюнктуры. Но в этом году дела будут еще хуже из-за прогнозируемого спада в экономике в результате карантина.



"Так что государству действительно пора задуматься о том, как помочь отечественной промышленности. Логично снизить фискальную нагрузку. Если этого не сделать, завышенная фискальная нагрузка приведет к падению занятости, ведь очень скоро многим предприятиям придется выбирать, на что потратить средства: или на налоги, или на зарплаты", - отметил политик.



М.Магомедов считает необходимым для поддержки промышленности обеспечить автоматическое возмещение НДС крупным плательщикам, без каких-либо документальных проверок. Кроме того, бизнес должен получить беспроцентную рассрочку по уплате ЕСВ до 30 апреля. Нардеп выразил уверенность, что данная отсрочка является очень небольшой ценой за сохранение занятости и отсутствие социальных потрясений.



Как сообщалось, вчера Кабинет министров одобрил внесенный министром КМУ Олегом Немчиновым проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития Украины. Основные задачи Совета – изучение проблемных вопросов экономразвития, создание условий для обеспечения конкурентоспособности украинских производителей и предприятий, разработка предложений по благоприятной кредитной, налоговой и таможенной политики.



МинПром



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