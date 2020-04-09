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Из-за пандемии число голодающих в мире может достигнуть 1,6 млрд человек

09.04.20 12:13 , Интерфакс-Украина
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Мировые поставки продовольствия будут подорваны пандемией коронавируса COVID-19, и если правительства различных стран не примут надлежащих мер, то число голодающих в мире может возрасти в два раза - до 1,6 млрд человек, сообщает издание The Guardian со ссылкой на письмо крупнейших продовольственных компаний в адрес G7 и G20.

"Не будет сложно представить себе сценарии, при которых число людей, ежедневно страдающих от голода (а их число уже превышает 800 млн), удвоится за последующие месяцы, с огромным риском увеличения масштабов недоедания и задержки роста детей", - говорится в письме Unilever, Nestle и PepsiCo, под которым также подписались Фонд ООН, фермерские ассоциации, ученые и ряд НПО.

"Растет риск серьезных перебоев с поставками продовольствия на ближайшие месяцы, особенно для малообеспеченных стран-импортеров продовольствия, многие из которых находятся в Субсахарской Африке", - предупредили составители письма.

В ответ на эту угрозу авторы письма призывают правительства стран "предпринять неотложные координированные действия, чтобы не дать превратиться пандемии COVID-19 в глобальный продовольственный и гуманитарный кризис".

В частности, в письме содержится призыв обеспечить свободу торговли сельскохозяйственными товарами и не закрывать порты и границы для этой продукции, а также призыв к крупным странам-экспортерам подобных товаров гарантировать продолжение полноценных поставок на международные рынки.

Кроме этого, указывается на необходимость инвестировать в локальное производство продовольствия, в обучение фермеров и прочих работников пищевой промышленности; также нужно создавать системы финансовой защиты, составлять программы адресной продовольственной помощи при участии правительств, частного сектора и благотворительных организаций. Составители письма также призвали оказать развивающимся странам немедленную финансовую поддержку, которая не должна сводиться лишь к облегчению их долгового бремени.

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