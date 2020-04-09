Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Италия хочет возобновить производство стали после Пасхи

09.04.20 11:57 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Как сообщает итальянская металлургическая ассоциация Federacciai, правительство, промышленники и профсоюзы обсуждают повторный запуск национальной сталелитейной отрасли в середине апреля, после Пасхи. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

В начале апреля, по данным главы ассоциации Алессандро Банзато, в Италии простаивали порядка 95% металлургических предприятий. Функционировали, и то на минимальной мощности, только доменные печи на комбинатах компаний ArcelorMittal Italia (AM Italia) и Arvedi.

По данным S&P Global Platts, остановка металлургического производства, объявленная в конце марта, как минимум, до 13 апреля, уже приводит к перебоям в поставках металлопродукции. Кроме того, длительный простой предприятий из-за жестких карантинных мер может привести к резкому увеличению безработицы и падению итальянского ВВП на 10-15%.

Итальянские власти уже разрешили восстановить выпуск некоторым предприятиям, чья продукция может быть использована для нужд медицины, пищевой промышленности, энергетики и транспорта.

Так, комбинат AM Italia в Таранто получил право возобновить производство коммерческой продукции. Ранее там простаивали все прокатные станы. Кроме того, возвращено в эксплуатацию предприятие той же компании в Генуе, где выпускается белая жесть. AM Italia обещает восстановить производство на обеих линиях совокупной мощностью 250 тыс. т в год к 20 апреля.

Крупнейший в Италии производитель нержавеющей стали Acciai Speciali Terni также частично восстановит деятельность своего предприятия. К 10 апреля там должна запуститься линия холодной прокатки мощностью 400 тыс. т в год. Выпускаемый на ней нержавеющий прокат применяется для изготовления медицинских приборов, а также в энергетике и транспортном машиностроении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:41
Ущерб для мировой экономики из-за пандемии оценивается более чем в 5 трлн долл.
17:20
ФРС вольет в экономику США еще 2,5 трлн долл.
17:00
Американский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавируса
16:47
Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Запорожской области 30 тыс тестов на коронавирус
16:40
В Украине опять зафиксирована инфляция
16:32
В Украине продолжает дешеветь автогаз
16:16
Таиланд начал антидемпинг против белой жести из Китая
16:00
Из-за пандемии может исчезнуть половина авиакомпаний в мире
15:45
Неплатежи грозят энергетике коллапсом
15:35
МВФ прогнозирует самый масштабный кризис за столетие
15:27
Из Польши в Украину вернулось более 140 тыс. заробитчан
15:10
G20 создаст комитет для мониторинга нефтяного рынка
14:50
SAIL и Tata Steel вдвое сократили производство
14:35
В Украину идет очередной танкер с нефтью для Беларуси
14:23
Рада согласовала основные статьи бюджета – Шмыгаль
14:10
По всему миру резко выросло число безработных
14:03
Метинвест взял кредит для покупки гидравлической моталки на ММК им Ильича
13:37
В первом квартале порт Ника-Тера увеличил перевалку на 1,5%
13:15
Американские нефтяные компании уже сократили добычу – Трамп
13:04
Совет по вопросам экономразвития должен заняться промышленностью
08.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!