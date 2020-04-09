Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Rio Tinto хочет со скандалом закрыть алюминиевый завод в Исландии

09.04.20 10:53 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По данным местной прессы, австралийская горнодобывающая и металлургическая корпорация Rio Tinto рассматривает возможность закрытия своего алюминиевого завода ISAL в Исландии, как минимум, на два года из-за падения спроса на алюминий, вызванного экономическим кризисом и эпидемией коронавируса. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

Компания еще в феврале текущего года сообщила, что проведет стратегическое исследование возможных перспектив исландского предприятия, являющегося убыточным с 2012 г. Только в 2019 г. финансовые потери ISAL составили около 90 млн долл.

При этом Rio Tinto выставляет претензии исландской энергетической компании National Power Company и даже, по данным местных СМИ, готовится подать на нее судебный иск.

Компания утверждает, что завышенные тарифы на электроэнергию являются одной из основных причин убыточности алюминиевого завода.
Кроме того, Rio Tinto утверждает, что исландская компания поставляла электроэнергию, полученную на угольных и атомных блоках, хотя действующее с ней соглашение предусматривает использование для производства алюминия исключительно возобновляемой энергии.

Если эта информация верна, то данное обвинение выглядит странным. В Исландии вообще нет ни атомных, ни угольных электростанций. В 2019 г. 99,99% генерации электроэнергии в стране пришлось на возобновляемые источники — ГЭС, геотермальную энергию и энергию ветра.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:41
Ущерб для мировой экономики из-за пандемии оценивается более чем в 5 трлн долл.
17:20
ФРС вольет в экономику США еще 2,5 трлн долл.
17:00
Американский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавируса
16:47
Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Запорожской области 30 тыс тестов на коронавирус
16:40
В Украине опять зафиксирована инфляция
16:32
В Украине продолжает дешеветь автогаз
16:16
Таиланд начал антидемпинг против белой жести из Китая
16:00
Из-за пандемии может исчезнуть половина авиакомпаний в мире
15:45
Неплатежи грозят энергетике коллапсом
15:35
МВФ прогнозирует самый масштабный кризис за столетие
15:27
Из Польши в Украину вернулось более 140 тыс. заробитчан
15:10
G20 создаст комитет для мониторинга нефтяного рынка
14:50
SAIL и Tata Steel вдвое сократили производство
14:35
В Украину идет очередной танкер с нефтью для Беларуси
14:23
Рада согласовала основные статьи бюджета – Шмыгаль
14:10
По всему миру резко выросло число безработных
14:03
Метинвест взял кредит для покупки гидравлической моталки на ММК им Ильича
13:37
В первом квартале порт Ника-Тера увеличил перевалку на 1,5%
13:15
Американские нефтяные компании уже сократили добычу – Трамп
13:04
Совет по вопросам экономразвития должен заняться промышленностью
08.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!