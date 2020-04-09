В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла Украине нужно развивать внутренне потребление металлопродукции в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Нужно развивать внутреннее потребление, принимать государственные программы поддержки "оборонки", дорожного строительства, машиностроения", - отметил он.



Вместе с тем М.Магомедов подчеркнул, что увеличения нагрузки на предприятия горно-металлургического комплекса в нынешних условиях приведет к коллапсу всей отечественной металлургии. "О каких дополнительных налогах может идти речь, если отрасль уже полгода в рецессии? Фискальный удар по предприятиям ГМК окончательно пробьет лодку, которая и так дала крен", - сказал он.



"Сейчас и перед государством, и перед бизнесом – малым, средним и крупным – стоит общий вопрос – вопрос выживания. И стремится к этому нужно сообща, помогая друг друга, а не ставя палки в колеса", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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