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В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла

09.04.20 11:31
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Украине нужно развивать внутренне потребление металлопродукции в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Нужно развивать внутреннее потребление, принимать государственные программы поддержки "оборонки", дорожного строительства, машиностроения", - отметил он.

Вместе с тем М.Магомедов подчеркнул, что увеличения нагрузки на предприятия горно-металлургического комплекса в нынешних условиях приведет к коллапсу всей отечественной металлургии. "О каких дополнительных налогах может идти речь, если отрасль уже полгода в рецессии? Фискальный удар по предприятиям ГМК окончательно пробьет лодку, которая и так дала крен", - сказал он.

"Сейчас и перед государством, и перед бизнесом – малым, средним и крупным – стоит общий вопрос – вопрос выживания. И стремится к этому нужно сообща, помогая друг друга, а не ставя палки в колеса", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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