Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката

09.04.20 10:35 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Китайская компания Jintian Ningbo Copper ввела в эксплуатацию на своем заводе в провинции Цзянсу первый стан холодной прокатки медной полосы, разработанный и установленный германской SMS group. Об этом пишет Металолоснабжение и сбыт.

Как отмечает SMS в пресс-релизе, испытания стана и подготовка к его запуску происходили в экстремальных условиях, вызванных эпидемией коронавируса и введенными в провинции карантинными мерами. Эти препятствия были успешно преодолены командой в составе сотрудников SMS Siemag Technology и Jintian Ningbo Copper.

Реверсивный стан кварто осуществляет предварительную прокатку полосы из меди и медных сплавов толщиной до 18 мм (на входе) и шириной до 650 мм, которая может поступать в рулонах различных размеров.

До начала июня на предприятии будут установлены еще два стана холодной прокатки. Благодаря вводу в строй всего комплекса на предприятии можно будет выпускать медный листовой прокат толщиной от 0,5 мм с повышенным качеством поверхности.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:18
В Иране стартовали 5 металлургических проектов
09:59
Airbus сокращает производство из-за коронавируса
09:30
Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления
09:22
Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали
08:58
Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса
08:07
Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний
08.04.20
17:45
НБУ решил не покупать ОВГЗ
17:27
Минэнерго США продолжает снижать прогнозы по добыче нефти
17:10
Новый бюджет предусматривает сокращение зарплат чиновников
16:55
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
16:38
Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля
16:15
Объем мировой торговли в 2020 году может рухнуть почти на треть
16:07
Более 30% украинских предприятий не смогут адаптироваться к условиям карантина
15:48
Дочь Зюзина продала почти 5% акций Мечела
15:35
В Украине прогнозируют рост безработицы до 9,4%
15:20
Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса
15:01
ОЭСР отметила рекордное падение экономики
14:46
АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2
14:35
В Украине создан Совет по вопросам экономического развития
14:20
Кабмин хочет сам решать, кто имеет право выезжать за границу в карантин
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!