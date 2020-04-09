В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката Китайская компания Jintian Ningbo Copper ввела в эксплуатацию на своем заводе в провинции Цзянсу первый стан холодной прокатки медной полосы, разработанный и установленный германской SMS group. Об этом пишет Металолоснабжение и сбыт.



Как отмечает SMS в пресс-релизе, испытания стана и подготовка к его запуску происходили в экстремальных условиях, вызванных эпидемией коронавируса и введенными в провинции карантинными мерами. Эти препятствия были успешно преодолены командой в составе сотрудников SMS Siemag Technology и Jintian Ningbo Copper.



Реверсивный стан кварто осуществляет предварительную прокатку полосы из меди и медных сплавов толщиной до 18 мм (на входе) и шириной до 650 мм, которая может поступать в рулонах различных размеров.



До начала июня на предприятии будут установлены еще два стана холодной прокатки. Благодаря вводу в строй всего комплекса на предприятии можно будет выпускать медный листовой прокат толщиной от 0,5 мм с повышенным качеством поверхности.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



