Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Иране стартовали 5 металлургических проектов

09.04.20 10:18 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

За первые 11 месяцев 2019/2020 г. по местному календарю (21 марта 2019 — 20 февраля 2020 г.) в Иране стартовала реализация пяти проектов в металлургической отрасли, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

Совокупный объем инвестиций в эти проекты составил 21,4 трлн риалов (около 500 млн долл. по нынешнему курсу). Один из этих проектов предусматривает строительство нового предприятия, остальные — расширение действующих.

По данным IRNA, проекты реализуются в провинциях Исфахан, Лорестан, Фарс и Хузестан. Они предусматривают создание новых мощностей по производству восстановленного железа, выплавке заготовки, производству труб, фасонного и сортового проката.

Иранские власти рассчитывают, что в текущем году по местному календарю (начался 21 марта) мощности по производству стали в стране достигнут 40 млн т в год, а объем выплавки увеличится до около 30 млн т.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката
09:59
Airbus сокращает производство из-за коронавируса
09:30
Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления
09:22
Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали
08:58
Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса
08:07
Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний
08.04.20
17:45
НБУ решил не покупать ОВГЗ
17:27
Минэнерго США продолжает снижать прогнозы по добыче нефти
17:10
Новый бюджет предусматривает сокращение зарплат чиновников
16:55
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
16:38
Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля
16:15
Объем мировой торговли в 2020 году может рухнуть почти на треть
16:07
Более 30% украинских предприятий не смогут адаптироваться к условиям карантина
15:48
Дочь Зюзина продала почти 5% акций Мечела
15:35
В Украине прогнозируют рост безработицы до 9,4%
15:20
Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса
15:01
ОЭСР отметила рекордное падение экономики
14:46
АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2
14:35
В Украине создан Совет по вопросам экономического развития
14:20
Кабмин хочет сам решать, кто имеет право выезжать за границу в карантин
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!