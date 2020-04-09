В Иране стартовали 5 металлургических проектов За первые 11 месяцев 2019/2020 г. по местному календарю (21 марта 2019 — 20 февраля 2020 г.) в Иране стартовала реализация пяти проектов в металлургической отрасли, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.



Совокупный объем инвестиций в эти проекты составил 21,4 трлн риалов (около 500 млн долл. по нынешнему курсу). Один из этих проектов предусматривает строительство нового предприятия, остальные — расширение действующих.



По данным IRNA, проекты реализуются в провинциях Исфахан, Лорестан, Фарс и Хузестан. Они предусматривают создание новых мощностей по производству восстановленного железа, выплавке заготовки, производству труб, фасонного и сортового проката.



Иранские власти рассчитывают, что в текущем году по местному календарю (начался 21 марта) мощности по производству стали в стране достигнут 40 млн т в год, а объем выплавки увеличится до около 30 млн т.



МинПром



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