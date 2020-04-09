Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний

09.04.20 08:07
печать
размер текста:

Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел пакеты акций на сумму около 1 млрд долл. в четырех крупных европейских нефтяных компаниях, сообщает The Wall Street Journal.

Эти четыре компании — норвежская Equinor ASA, англо-нидерландская энергетическая Royal Dutch Shell, французская Total SA и итальянская Eni SPA.

Фонд приобрел пакет акций Equinor на сумму около 200 млн долл. в дни резкого роста цен на нефть на прошлой неделе, сообщает WSJ, добавив, что размеры пакетов акций, купленных в других трех компаниях, ей неизвестны, но что совокупная стоимость — около 1 млрд долл. Покупка произошла во время спада в мировой нефтегазовой отрасли. Саудовский чиновник, цитируемый изданием, сообщил, что подобные сделки могут состояться и в будущем.

С начала марта цены на нефть падали до двадцатилетних минимумов. Одной из причин стал распад сделки ОПЕК+: входящие в организацию страны не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката
10:18
В Иране стартовали 5 металлургических проектов
09:59
Airbus сокращает производство из-за коронавируса
09:30
Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления
09:22
Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали
08:58
Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса
08.04.20
17:45
НБУ решил не покупать ОВГЗ
17:27
Минэнерго США продолжает снижать прогнозы по добыче нефти
17:10
Новый бюджет предусматривает сокращение зарплат чиновников
16:55
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
16:38
Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля
16:15
Объем мировой торговли в 2020 году может рухнуть почти на треть
16:07
Более 30% украинских предприятий не смогут адаптироваться к условиям карантина
15:48
Дочь Зюзина продала почти 5% акций Мечела
15:35
В Украине прогнозируют рост безработицы до 9,4%
15:20
Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса
15:01
ОЭСР отметила рекордное падение экономики
14:46
АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2
14:35
В Украине создан Совет по вопросам экономического развития
14:20
Кабмин хочет сам решать, кто имеет право выезжать за границу в карантин
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!