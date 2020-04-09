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Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления

09.04.20 09:30
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Несмотря на снижение потребления электроэнергии в отопительный сезон 2019-2020 Украина увеличивает импорт энергоресурсов. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

Нардеп напомнила, что ранее Украина начала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси по поправке Геруса. Суммарный объем более почти 1 млрд кВтч. Кроме того из Европы Украина импортировала 2,5 млрд кВтч.

Рост импорта угля до 3,2 млн тонн привел к накоплению рекордных запасов угля на складах - 2,8 млн тонн. "Это невостребованный уголь, за который шахтеры не получили денег и энергетики не выработали ээ и не получили денег. Если ситуация продлится, то к концу апреля запасы угля превысят физическую емкость складов на ТЭС и шахтах", - отметила В.Гриб.

Она также сообщила, что убытки ТЭС по году превысят 12 млрд грн.

"Кризис в энергетики уже привел к остановки крупнейшего шахтоуправления Добропольеуголь, с 8 тыс. сотрудников. В простое уже находятся три государственных угольных актива – Селидовуголь, Южго-Донбасская-1 и Волыньуголь", - отметила она.

По мнению В.Гриб, бы решить кризис в отрасли в Украине необходимо изменить энергетическую политику страны, назначить министра энергетики, сместить ответственных за кризис, в частности А.Геруса, а также закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Кроме того нужно сформировать корректный энергетический баланс, обеспечив сбыть энергетического угля внутри страны, решить проблему неплатежей за коммунальные услуги, развязать проблемы взаимных долговых претензий участников рынка электроэнергии, продолжить либерализацию рынка электроэнергии по европейской модели, которая была изначально заложена в реформу рынка, но подвергается сегодня административному вмешательству.

МинПром

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