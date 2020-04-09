Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения нового коронавируса составит более 5 трлн долл. в течение двух лет. Такие экспертные оценки привело в среду агентство Bloomberg.



В публикации отмечается, что "мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов в свете того, что из-за вируса власти предписали частному бизнесу прекратить работу, а людям сидеть дома". «Хотя спад, согласно прогнозам, будет непродолжительным, экономикам стран потребуется время, чтобы наверстать упущенное», — подчеркивается в материале.



В публикации приводится мнение главного экономиста банковской компании Citigroup Кэтрин Ман. Она полагает, что ущерб для мировой экономики превысит 5 трлн.



Эксперты банка JPMorgan Chase оценивают указанный показатель в 5,5 трлн долл.. Они отмечают, что в развитых странах будет экономический спад, сравнимый с теми, которые имели место в 2008-2009 годах и 1974-1975 годах.



Специалисты американского банка Morgan Stanley считают, что в развитых странах показатели ВВП вернутся к докризисному уровню только в третьем квартале 2021 года.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



