НБУ решил не покупать ОВГЗ Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупке облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей".



"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационных-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", — сообщил Я.Смолий.



При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.



МинПром



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