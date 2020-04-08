НБУ решил не покупать ОВГЗ

Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупке облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей".
"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационных-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", — сообщил Я.Смолий.
При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.