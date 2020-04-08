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Минэнерго США продолжает снижать прогнозы по добыче нефти

08.04.20 17:27 , Бизнес Цензор
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Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с мартовским прогнозом – до 11,8 млн б/с.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает  Интерфакс-Украина.

Ведомство отмечает, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США – еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.

Согласно прогнозу ведомства средняя цена нефти Brent в 2020 году составит 33 долл. за баррель по сравнению с мартовским прогнозом в 43 долл. за баррель.

EIA ожидает, что во втором квартале цены будут в среднем составлять 23 долл. за баррель, а затем увеличатся до 30 долл. за баррель во второй половине года.

По оценкам EIA, в 2021 году средние цены на Brent вырастут до 46 долл. за баррель, что на 10 долл. меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

МинПром

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