Новый бюджет предусматривает сокращение зарплат чиновников Основное сокращение расходной части государственного бюджета на 2020 год произойдет за счет уменьшения финансирования фестивалей, форумов, культурных мероприятий, зарплат госчиновников и капитальных расходов, не являющихся первоочередными.



Об этом на брифинге после заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.



"Мы сократили расходы на фестивали, форумы, культурные мероприятия, часть спортивных мероприятий, статистические наблюдения, командировки. Также были сокращены частично заработные платы в государственном секторе, а также капитальные расходы, которые не являются первоочередными", - сказал С.Марченко.



Он подчеркнул, что сейчас Украине необходима поддержка МВФ, ведь это не только ресурс для бюджета, но и позитивный сигнал для других кредиторов.



Как сообщалось, законопроект № 3276 о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год Верховная Рада отклонила 30 марта. Депутаты отправили его на доработку в комитет.



Законопроектом предлагалось сократить доходы госбюджета на 122,9 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн), а расходы увеличить на 79 млрд грн (с 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Предельный дефицит бюджета предлагалось увеличить в 3,1 раза - с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн. Предполагалось создание Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в объеме 97,1 млрд грн.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



