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Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля

08.04.20 16:38 , Интерфакс-Украина
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Верховная Рада может рассмотреть так называемый "антиколомойский" законопроект, в который подали больше 16000 правок, в понедельник, 13 апреля.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил нардеп, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках к этому времени не стоит", - сказал он.

Как известно, 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

В этот документ депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тыс. поправок.

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