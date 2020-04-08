Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля Верховная Рада может рассмотреть так называемый "антиколомойский" законопроект, в который подали больше 16000 правок, в понедельник, 13 апреля.



Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил нардеп, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.



"Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках к этому времени не стоит", - сказал он.



Как известно, 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.



В этот документ депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тыс. поправок.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



