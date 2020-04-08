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Объем мировой торговли в 2020 году может рухнуть почти на треть

08.04.20 16:15 , Интерфакс
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Объем мировой торговли в 2020 году сократится на 13-32% в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая подорвала нормальную экономическую активность и жизнь по всему миру, говорится в докладе Всемирной торговой организации. Об этом пишет Интерфакс.

Широкий диапазон прогнозов снижения в ВТО объясняют беспрецедентностью эпидемиологического кризиса, а также неопределенностью в отношении его экономических последствий.

При этом эксперты организации уверены, что темпы падения объема мировой торговли будут более существенными, чем в период глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Они также отмечают неопределенность в отношении темпов восстановления мировой торговли в 2021 году. Ситуация, по их мнению, будет зависеть от того, как долго будет длиться пандемия, и насколько эффективными будут меры, принимаемые властями государств по всему миру в ответ на кризис.

"Это первый эпидемиологический кризис, который заставил государства принять беспрецедентные меры для защиты жизней людей, - отмечает генеральный директор ВТО Роберто Азеведо. - Неизбежное в связи с этим сокращение объемов торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домовладельцев и бизнеса, помимо страданий, связанных непосредственно с болезнью".

"Первоочередная цель - взять пандемию под контроль и ограничить экономический ущерб для людей, компаний и государств. Однако властям стоит начать строить планы на период после завершения пандемии", - считает Р.Азеведо.

"Данные, которые мы видим сегодня, являются угрожающими. Однако быстрое, активное восстановление вполне возможно, - говорит Р.Азеведо. - Решения, принимаемые сегодня, определят будущую форму восстановления экономики и глобальные перспективы роста".

Сохранение мировых рынков открытыми и предсказуемыми, а также поддержка благоприятной деловой среды, критически важны для стимулирования новых инвестиций, отметил он.

Экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, неизбежно влечет за собой сравнение с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов, говорится в докладе ВТО.

"Эти кризисы одинаковы в некоторых аспектах, но очень разные в других. Как и в 2008-2009 годах, правительства государств использовали меры монетарной и бюджетной политики, чтобы преодолеть спад, а также поддержать бизнес и домовладельцев. Однако сегодня вводятся ограничения на передвижение и социальное дистанцирование, которые влекут за собой такие последствия для рынка труда, а также транспортного сектора, каких не было в период прошлого кризиса", - отмечается в докладе.

МинПром

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