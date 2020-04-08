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Дочь Зюзина продала почти 5% акций Мечела

08.04.20 15:48
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Дочь основателя "Мечела" Игоря Зюзина – Ксения – снизила свою долю в обыкновенных акциях компании с 7,88 до 2,95%, сообщила компания.

Сделка была совершена 6 апреля. Продавцом выступила подконтрольная Зюзиной компания Bonoro Limited.

В пресс-службе "Мечела" отказались от комментариев, касающихся дел акционеров.

Согласно информации на сайте компании, доля участия основателя и председателя совета директоров "Мечела" и его семьи составляла 50,2%. Доля участия самого Зюзина в уставном капитале компании на конец 2019 года, по данным компании, составляла 19,86%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций компании — 26,5%. Доля компании "Метхол", принадлежащей, согласно данным СПАРК, семье Зюзина, составляла 14,02%.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.

МинПром

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