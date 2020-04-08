Более 30% украинских предприятий не смогут адаптироваться к условиям карантина 16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям. Еще 23% адаптируют бизнес, другие предприятия или не видят возможностей для новых направлений деятельности или требуют дополнительных инвестиций. Об этом сообщается в исследовании Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего.



34% вообще нет возможности для перепрофилирования, 27% имеет возможности, но требует дополнительных инвестиций.



В опросе Advanter Group приняли участие 458 предприятий, среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проведено 28 марта — 2 апреля.



МинПром



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