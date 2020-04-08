В Украине прогнозируют рост безработицы до 9,4%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко прогнозирует рост безработицы из-за вызванного коронавирусом экономического кризиса. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Этот кризис стал большим вызовом для всех экономик… Все обращают внимание на 2 фактора: как уберечь людей, и как уберечь экономику", - сказал министр.
При этом И.Петрашко отметил, что Кабмином были пересмотрены макропоказатели на текущий год. По его данным, наблюдается рост безработицы из-за данного кризиса.
"Безработица будет как временной, так и постоянной, исходя из тех реалий, которые складываются. Рост безработицы будет до 9,4%", - сказал министр.
Количество лиц, которые официально зарегистрировались в системе занятости в Украине по состоянию на 7 апреля составляет 364 тыс. человек - это на 13% больше, чем на аналогичную дату в 2019 году.
"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост числа безработных (обратившихся в центр занятости - ред.) составил на 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных", - сообщил И.Петрашко.
Он отметил, что сейчас в правительстве работают над тем, чтобы упростить процедуру официальной регистрации безработных и планируют оперативно выплачивать таким безработным государственную помощь. МинПром
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