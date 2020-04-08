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ОЭСР отметила рекордное падение экономики

08.04.20 15:01 , Рейтер
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Ведущие экономики переживают рекордный в истории месячный спад активности на фоне вызванного коронавирусом кризиса, а спрогнозировать, когда прекратится замедление, пока нельзя из-за неопределенности вокруг ограничительных мер, сообщила в среду, 8апреля, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР сообщила, что ее опережающие индикаторы, призванные сигнализировать о поворотных пунктах в экономической активности, показывают, что все ведущие экономики переживают "резкое замедление", и только экономика Индии - просто "замедление".

Индикаторы указывают на "крупнейшее падение в истории в большинстве ведущих экономик", сообщила базирующаяся в Париже ОЭСР, добавив, что огромная неопределенность в отношении того, как долго будут действовать ограничения, серьезно снижает прогностическую силу индикаторов.

ОЭСР сообщила, что в результате индикаторы "пока не могут предсказать завершение замедления, особенно из-за того, что пока неясно, как долго и насколько жесткими в действительности, скорее всего, будут меры изоляции".

В марте ОЭСР спрогнозировала, что каждый месяц изоляции в ведущих экономиках отнимает 2 процентного пункта у их годового роста.

МинПром

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