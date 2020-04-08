В Украине создан Совет по вопросам экономического развития

Кабинет министров одобрил внесенный министром КМУ Олегом Немчиновым проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития Украины. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.
"Задачей этого органа будет разработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, такой совет создается с целью реализации полномочий правительства в сфере экономического развития, совершенствования системы стратегического планирования и содействия независимого выполнения реализации программы деятельности КМУ.
Это будет консультативно-совещательный орган при Кабинете министров, который будет разрабатывать предложения и конкретные механизмы реализации государственной политики по вопросам экономического развития и имплементации целей устойчивого развития Украины, создания условий для обеспечения конкурентоспособности украинских производителей и предприятий, защиты здоровья и благосостояния граждан.