Кабмин хочет сам решать, кто имеет право выезжать за границу в карантин Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить правительству право временно запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



В частности, согласно одобренному проекту закона Кабмин предлагает парламенту в случае объявления карантина предоставить правительству право временно ограничивать или запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан и транспортных средств из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу.



Также документ предусматривает, что в случае отсутствия оснований для госпитализации лиц, по которым есть подозрение об инфекционной болезни, а также лиц, которые имели контакты с больным особо опасной инфекционной болезнью или болеют инфекционной болезнью, данные лица должны предоставлять информированное согласие на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий, которые предусматривают, в том числе, согласие на самоизоляцию или изоляцию на протяжении срока, определенного врачом.



Кроме того, законопроект определяет, что пропуск через государственную границу лиц, которые посещали страны или регионы с местной передачей особо опасных инфекционных болезней, которые имеют международное значение (кроме сотрудников дипломатических и консульских учреждений, представителей официальных миссий, представителей организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, членов экипажа воздушных и морских судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с лицом, которое больно особо опасной инфекционной болезнью) считать такими, которые имели контакт с больным особо опасной инфекционной болезнью, и после предоставления ими согласия на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий, направлять в специализированные учреждения на срок, которые определяет доктор, после пересечения госграницы.



Среди прочего, законопроект предусматривает, что лица, нарушающие карантин, будут нести ответственность в соответствии с законом Украины.



МинПром



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