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В Европе упали цены на э/энергию упали до 2-летнего минимума – аналитики

08.04.20 14:05
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На фоне серьезных ограничительных мер, принятых странами Евросоюза по борьбе с коронавирусом, европейская промышленность получила небольшую передышку за счет резкого снижения цен на электроэнергию, сообщает британское аналитическое агентство Argus.

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем 2-летнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч. Правда, 6 апреля 2020 года стоимость тока выросла до 38,35 евро за МВт-ч, но все равно остается существенно ниже, чем в предыдущие годы.

По данным Argus, большинство участников рынка ожидают падение спроса на электроэнергию в Европе с ближайшие недели, что связано с введением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Рейтинговое агентство Moody's сообщает, что потребление электроэнергии уже сократилось на 15-25% в таких странах, как Италия, Испания и Франция, где правительства уже продлили жесткие меры карантина. Таким образом, падение спроса на э/энергию в Евросоюзе по итогам 2020 года составит 5-9%, и это намного выше, чем в кризисном 2009 года, когда потребление уменьшилось на 5-6%.

Как отмечает Aurora Energy Research, снижение энергетических затрат позволит промышленному сектору Евросоюза пережить период пандемии. В марте 2020 года активность в европейском производственном секторе упала, индекс PMI показывает, что экономики Италии, Испании и Германии уходят в рецессию, вспышка коронавируса сводит практически к нулю потребительский спрос, что, в свою очередь, уменьшает спрос на электроэнергию со стороны промышленности. По осторожным прогнозам, в апреле индекс PMI может быть даже хуже, чем в марте.

Как сообщалось ранее, в Украине цены на электроэнергию для промышленности в два раза выше европейских. По данным ГП "Оператор рынка", в апреле-марте 2020 года стоимость украинской э/энергии базисной нагрузки колеблется в диапазоне 50-60 евро за МВт/ч, тогда как в странах Центральной Европы (Польша, Венгрия. Словакия, Румыния) – 25-30 евро за МВт/ч.

Тем не менее, украинские чиновники от энергетической отрасли продолжают манипулировать цифрами. Например, зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook написал, что электроэнергия для промышленности в Западной Европе в 2-3 раза выше, чем в Украине. А Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) неприкрыто лоббирует интересы крупнейших игроков электроэнергетического рынка.

МинПром

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